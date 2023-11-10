Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 yang Dipuji Habis-habisan

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:42 WIB
Pemilik 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023 yang Dipuji Habis-habisan
Piala Dunia U-17 Indonesia Dimulai Hari Ini. (Foto :okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Perhelatan Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia dimulai hari ini hingga 2 Desember 2023.

Pertandingan ini diikuti oleh 24 negara yang mana salah satunya adalah Indonesia. Dalam Piala Dunia kali ini terbagi menjadi enam grup, masing-masing grup akan diisi empat negara.

Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia bergabung di Grup A Bersama dengan Ekuador, Maroko, dan Panama.

Berikut ini stadion yang jadi vanue Piala Dunia U-17 2023 Indonesia:

1.Jakarta International Stadium (JIS)

Pada awalnya nama stadion ini Bernama Stadion BMW yang memakan waktu 3 tahun untuk masa pembangunannya dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Pembangunan Stadion BMW ini dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang merupakan BUMD DKI Jakarta.

Stadion JIS ini dimiliki oleh Pemprov DKI dan dikelola oleh PT Jakpro. Biaya pembuatan JIS ini mencapai Rp.4,08 triliun.

2.Stadion Manahan

Stadion ini terletak di Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini dibuka pada tanggal 21 Februari 1998.

Sampai saat ini Sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepakbola dan digunakan juga sebagai kendang Persis Solo.

Stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar, ASEAN Para Games pada tahun 2011.

Halaman:
1 2
