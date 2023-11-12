5 Fakta Piala Dunia U-17 Indonesia Cetak Sejarah hingga Berdampak pada UMKM

Piala Dunia U-17 di Indonesia Resmi Dibuka. (Foto: okezone.com/LOC Piala Dunia U-17 2023)

JAKARTA – Piala Dunia U-17 2023 akan resmi dibuka. Pada laga pembuka, Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador berakhir imbang dengan skor satu sama.

Pembukaan Piala Dunia U-17 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion ini telah siap sepenuhnya dengan standar tinggi untuk pertandingan pertama Piala Dunia U-17 2023.

Stadion Gelora Bung Tomo diresmikan pada 6 Agustus 2010, pemilik dari Stadion Bung Tomo ini adalah pemerintah Kota Surabaya. Stadion yang menjadi basis baru bagi Persebaya Surabaya merupakan pengganti dari Stadion Gelora 10 November.

Turnamen ini selalu menarik perhatian penggemar sepak bola karena sebuah kualitas permainan para pemain yang berbakat.

Dengan total 24 Negara peserta yang terbagi menjadi 6 grup, pertandingan ini akan berlangsung mulai dari 10 November sampai 2 Desember. Para Pemain akan bersaing untuk bisa menjadi tim U-17 terbaik di dunia.

Sementara seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023, yang akan dimeriahkan oleh Wika Salim dan Aurelie Moeremans, akan dilakukan pada pukul 18.40 hingga 18.48 WIB, tepat sebelum Timnas Indonesia U-17 menghadapi Ekuador U-17.

"Menyiapkan acara pembukaan delapan sampai 10 menit merupakan tantangan. Beda halnya dengan Asian Summit atau G20 waktunya agak longgar. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki, saya percaya Wisnutama dan timnya bisa menyajikan pembukaan yang membanggakan," ujar Erick dikutip dari situs resmi PSSI.

Berikut fakta menarik terkait Piala Dunia U-17 yang sudah dimulai:

1. Timnas Indonesia Buat Sejarah

Timnas Indonesia U-17 bikin sejarah di Piala Dunia U-17 2023, Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beri komentar. Skuad asuhan Bima Sakti itu bermain imbang 1-1 kontra Timnas Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Dengan hasil ini kita sudah mendapat satu poin. Itu harus diapresiasi karena peringkat Indonesia dan Ekuador terpaut jatuh. Yang satu 38 yang satu 145," ujar Presiden Jokowi.

2. Kata Erick Thohir

Erick Thohir juga mengutarakan apresiasinya seusai pertandingan. Terlebih, Timnas Indonesia U-17 mencatatkan momen bersejarah di saat merayaan Hari Pahlawan pada 10 November.

"Alhamdulillah tepat di hari pahlawan dan stadion yang memakai nama Bung Tomo, anak-anak menunjukkan semangat tak mau kalah. Hari bersejarah ini Alhamdulillah kita meraih hasil yang bersejarah bagi sepak bola Indonesia yang merebut poin pertamanya di piala dunia," ujar Erick.

3. Dampak Piala Dunia pada Pemesanan Tiket Kereta Api

Pt Kereta Api Indonesia mengatakan pembelian tiket kereta api menjelang Piala Dunia U-17 2023 sangat meningkat. Tercatat tiket kereta api jarak jauh terjual sebanyak 68 ribu tiket. Angka tersebut naik 26% dibandingkan pekan sebelumnya.

Sebagai salah satu dukungan KAI terhadap Piala Dunia U-17 2023 ini, KAI menghadirkan promo patriotrip. Tiket promo tersebut hanya dapat dibeli di chanel resmi pemesanan tiket kecuali di loket stasiun.