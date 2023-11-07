Apakah Pinjaman Online Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?

JAKARTA - Mengulik apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? Pasalnya beberapa nasabah yang ingin mencairkan dana secara cepat tidak mengetahui aturan maupun syarat untuk daftar pinjol.

Salah satunya mengenai rekening bank yang perlu dicantumkan saat pencairan dana sudah bisa dilakukan. Namun bagaimana jika nasabah menggunakan rekening orang lain?

Lantas apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? berikut penjelasannya. Ternyata hal itu tidak bisa dilakukan pasalnya dana yang dibutuhkan tidak akan cair. Hal ini karena pihak pemberi pinjaman membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam.

Mereka juga perlu memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Anda harus memberikan informasi rekeningmu sendiri untuk proses verifikasi dan transfer dana.

Jika tidak memiliki rekening, masih dapat mengajukan pinjaman online. Namun, Anda harus memiliki rekening untuk menerima dana pinjaman. Anda pun harus dapat membuka rekening di bank atau lembaga keuangan terdekat.