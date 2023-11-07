Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjaman Online Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:13 WIB
Apakah Pinjaman Online Bisa Menggunakan Rekening Orang Lain?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? Pasalnya beberapa nasabah yang ingin mencairkan dana secara cepat tidak mengetahui aturan maupun syarat untuk daftar pinjol.

Salah satunya mengenai rekening bank yang perlu dicantumkan saat pencairan dana sudah bisa dilakukan. Namun bagaimana jika nasabah menggunakan rekening orang lain?

Lantas apakah pinjaman online bisa menggunakan rekening orang lain? berikut penjelasannya. Ternyata hal itu tidak bisa dilakukan pasalnya dana yang dibutuhkan tidak akan cair. Hal ini karena pihak pemberi pinjaman membutuhkan informasi dan data pribadi dari nasabah atau peminjam.

Mereka juga perlu memastikan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, Anda harus memberikan informasi rekeningmu sendiri untuk proses verifikasi dan transfer dana.

Jika tidak memiliki rekening, masih dapat mengajukan pinjaman online. Namun, Anda harus memiliki rekening untuk menerima dana pinjaman. Anda pun harus dapat membuka rekening di bank atau lembaga keuangan terdekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement