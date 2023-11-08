Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Desa Pangan Mandiri Kunci Sukses Ganjar Pranowo Atasi Masalah Pangan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |14:18 WIB
Desa Pangan Mandiri Kunci Sukses Ganjar Pranowo Atasi Masalah Pangan
Desa pangan mandiri jadi kunci sukses Ganjar atasi masalah pangan (Foto: Okezone)
JAKARTA – Program desa pangan mandiri jadi kunci sukses Ganjar Pranowo mengatasi masalah pangan di Jawa Tengah. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo (GP) Ammarsjah Purba menyatakan bahwa salah satu kunci sukses Ganjar Pranowo mengatasi permasalahan pangan dengan memperkuat ketahanan pangan.

Hal tersebut ia sampaikan menanggapi situasi lonjakan harga beras yang terjadi saat ini dan sudah berlangsung cukup lama.

“Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan, karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing melalui Desa Mandiri Pangan adalah salah satu program sukses yang dilakukan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Program sukses ini dapat diduplikasi untuk mengatasi ketahanan pangan khususnya lonjakan harga beras saat ini,” kata Ammarsjah dalam keterangan resminya, Rabu (8/11/2023).

Diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023, di Kantor Kemendagri, Jakarta (6/11) menyampaikan penyumbang paling besar angka inflasi dari volatile food atau inflasi yang disebabkan kenaikan harga pangan. Komoditas yang sejauh ini menyumbang besar adalah harga beras dan cabai.

“Inflasi muncul di Indonesia karena volatile food, dari beras maupun cabai, kemudian kita berbicara bawang putih tapi food selalu menjadi contributor besar inflasi,” ujarnya.

