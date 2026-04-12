Prabowo Sikat Pengusaha Tambang Ilegal: Dia Mentertawakan Indonesia

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |05:07 WIB
Prabowo Sikat Pengusaha Tambang Ilegal: Dia Mentertawakan Indonesia
Prabowo Sikat Pengusaha Tambang Ilegal: Dia Mentertawakan Indonesia (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membereskan pengusaha tambang ilegal yang mengeruk kekayaan alam milik negara, meski Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipegangnya telah dicabut sejak delapan tahun lalu. Prabowo pun memerintahkan kepada Kejaksaan Agung untuk menindak tegas pengusaha nakal tersebut. 

"Saya perintahkan Jaksa Agung, tegakkan hukum. Pidanakan! Kita tidak ragu-ragu dan kita tidak gentar," ucap Prabowo dikutip Sabtu (11/4/2026).

Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan dilakukan tanpa pandang bulu. Akibatnya, banyak pengusaha-pengusaha nakal yang melakukan perlawanan. 

Menurut Prabowo, para pengusaha nakal ini menggunakan kekayaannya untuk membiayai gerakan-gerakan yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah. Namun pemerintah tidak takut. Prabowo pun meminta jajarannya untuk tidak mundur sedikit pun demi kepentingan rakyat.

"Semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan. Semakin kita akan diserang, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Tidak gentar kita, rakyat bersama kita," ujarnya.

 

