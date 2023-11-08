Ganjar: Desa Jangan Dijadikan Kota, Harus Perhatikan Budaya Lokal

JAKARTA – Pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa mengesampingkan budaya lokal yang sudah ada. Pemerataan pembangunan bisa berjalan beriringan dengan melestarikan nilai nilai budaya di desa.

Calon Presiden Ganjar Pramono menilai pedesaan juga menyimpan potensi ekonomi saat ini belum banyak terjarah dan didorong pertumbuhannya.

"Desa jangan dijadikan kota, biarkan lokalitas muncul, biarkan kearifannya muncul, biarkan cara berkembang tidak harus ditata, sehingga dalam konteks government harus memperhatikan gaya desa," kata Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Ganjar menjelaskan salah satu strategi untuk pengembangan potensi ekonomi perdesaan dengan mengirimkan anak-anak miskin di desa untuk disekolahkan ke kota, dan ditarik kembali ke desa sehingga diharapkan bisa mengembangkan potensi ekonomi di desa tersebut.

Menurutnya hal tersebut memang bukanlah hal yang mudah dikerjakan oleh Pemerintah, tapi untuk mendorong hal tersebut diperlukan semacam insentif 'sebagai pemanis', agar masyarakat yang kuliah di kota tertarik untuk kembali ke desa.

"Satu contoh, ketika ada dari keluarga miskin kita jadikan sarjana, dia selolah dari desa ke kota, kita harapkan dia kembali di desa dan kemudian dia akan membangun desanya, insentif yang diberikan yang diharapkan ini bisa membuat mereka tumbuh bersama dan bisa memberikan nilai tambah," lanjutnya.