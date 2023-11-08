Bicara soal Sektor Maritim, Ganjar Pranowo Sebut Belum Optimal

JAKARTA – Pemanfaatan ekonomi di sektor maritim masih kurang optimal digarap oleh pemerintah. Hal itu disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum disiapkan secara matang.

Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo menilai saat ini memang sudah banyak proyek pengembangan infrastruktur untuk mendukung sektor maritim di Indonesia. Misalnya penyiapan tol laut, pelabuhan, akses tol, pabrik dan lain sebagainya.

"Sebenarnya sudah banyak, tapi orang bicara sudah disiapkan tol laut, tinggal optimalkan, terus Indonesia ada potensi garam, ikan yang bagus. Di sana harus ada pabrik, infrastruktur, apakah itu pelabuhan, food storage, sehingga tumbuhlah ekonomi dari kelautan," kata Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11/2023).

Namun kehadiran infrastruktur dan kelengkapan itu kurang didukung oleh penyiapan SDM di daerah. Sehingga kehadiran infrastruktur tersebut dirasa kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Indonesia.

"Banyak tadi yang bertanya tapi prakteknya tidak, ya kan kita tidak siapkan SDM -nya, kita investasi aja, orang datang dari luar, dan itu menimbulkan persoalan sosial," kata Ganjar.

Maka menurutnya, paralel dengan pembangunan infrastruktur yang masih, seharusnya pemerintah juga bisa sekaligus meningkatkan kompetensi SDM itu sendiri agar terserap oleh lapangan kerja yang dibutuhkan.