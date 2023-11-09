Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut Harap BRI Menanam Jadi Lokomotif dari Aspek Ekonomi

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:55 WIB
Dirut Harap BRI Menanam Jadi Lokomotif dari Aspek Ekonomi
Dirut BRI Harap BRI Menanam Jadi Lokomotif Ekonomi. (Foto: BRI)
JAKARTA - Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI Menanam merupakan wujud nyata dan upaya berkelanjutan BRI dalam merealisasikan prinsip ESG.

Serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia di tahun 2030, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017.

Sunarso menambahkan bahwa program BRI Menanam diharapkan dapat menjadi lokomotif dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial bagi Masyarakat.

Pihaknya juga berharap, masyarakat maupun nasabah dapat berkomitmen menanam dan merawat bibit yang kami berikan. Harapannya program ini akan dapat terus on going dan kedepan dapat lebih efektif lagi dalam menyerap karbon.

