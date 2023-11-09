Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lepas 1.500 Pekerja Migran, Ganjar: Tunjukkan Kinerja Bagus Kita Akan Dihormati

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:00 WIB
Lepas 1.500 Pekerja Migran, Ganjar: Tunjukkan Kinerja Bagus Kita Akan Dihormati
Ganjar lepas keberangkatan pekerja migran (Foto: Okezone)
JAKARTA – Calon Presiden Ganjar Pranowo bersama BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) melepas keberangkatan 1.500 Pekerja Migran Indonesia ke berbagai Negara, Kamis (9/11/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ganjar menyisipkan pesan kepada para PMI yang akan berangkat untuk selalu menunjukkan keterampilan dan kinerja yang bagus sehingga bisa dihormati di negeri orang dan sekaligus bisa membawa nama baik negara.

"Kerjanya juga mesti penunjukan kinerja dan keterampilan yang bagus, sehingga kita akan dihormati dan diakui," kata Ganjar di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Didamping itu, Ganjar berpesan kepada seluruh PMI yang berangkat hari ini untuk memahami betul hak-hak yang dijanjikan oleh pemberi kerja. Sehingga bisa menuntut atau melapor kepada BP2MI jika ada hak-hak yang belum terpenuhi oleh perusahaan.

"Mereka harus tahu hak-haknnya. Kalau ada persoalan segera lapor BP2MI, beliau punya data, kita bisa tahu sehingga bisa kita analisis apa yang harus kita lakukan," tegas Ganjar.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengapresiasi kehadiran Ganjar Pranowo yang turut memperhatikan PMI dengan ikut terjun langsung melepas keberangkatan PMI pada hari ini. Sebab menurutnya PMI sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara.

Halaman:
1 2
