Ini 8 Perusahaan Israel Terbesar, Ada yang Untung Rp473 Triliun

JAKARTA - Ini 8 perusahaan Israel terbesar yang mana menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk menyerang Palestina. Apalagi perekonomian Israel mengalami reformasi pasar bebas dan terus tumbuh dengan pesat sejak saat itu.

Bukan suatu kebetulan bahwa pertumbuhan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Berikut ini 8 perusahaan Israel dilansir dari Business Chief:

1. Mobileye Global

Perusahaan teknologi kendaraan otonom yang berbasis di Yerusalem, Mobileye, mengembangkan teknologi mengemudi otonom dan sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS) termasuk kamera, chip komputer, dan perangkat lunak. Keuntungannya yakni USD30,16 atau sekitar Rp473 triliun.

2. Bank Leumi

Bank Leumi merupakan perusahaan milik Isrel yang terbesar dengan memiliki keuntungan hingga USD12,07 miliar atau sekitar Rp189 triliun jika kurs rupiah Rp15.700. Apalagi Bank Israel berdasarkan aset terbesar, dengan pangsa pasar 30% di negara tersebut, dan salah satu perusahaan terbesar di kawasan Timur Tengah.