Harta Karun Migas Papua Dilelang, Diincar Perusahaan Raksasa

JAKARTA - Kementerian ESDM mengungkapkan kriteria perusahaan yang tertarik dengan Blok Warim yang saat ini telah dibagi menjadi dua wilayah kerja (WK) yakni Akimeugah 1 dan Akimeugah 2.

Adapun Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan perusahan yang mengincarnya itu tergolong perusahaan besar. Serta memang mampu melakukan eksplorasi di daerah-daerah sulit.

Seperti diketahui, kawasan Blok Warim ini memang telah dikategorikan sebagai daerah berisiko tinggi oleh pemerintah.

"Ya perusahaan besar dong, yang mampu di daerah-daerah sulit. Yang kemudian punya kemampuan besar. Karena kalau kita kasih yang tidak mampu dia (akan) cari partner lagi akhirnya jadi mahal, jadi lama," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan raksasa menyatakan minat terhadap blok yang berada d Namun dirinya belum bisa menyebutkan secara rinci perusahaan tersebut.

Dia hanya bilang, ada beberapa perusahaan yang telah membeli data namun belum dikembalikan. Katanya, perusahaan itu juga bukan tergolong perusahaan kecil.