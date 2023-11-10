IPO, Janu Putra Sejahtera Pasang Harga Rp100-Rp110/Saham

JAKARTA - PT Janu Putra Sejahtera Tbk akan menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO). Dalam aksi korporasi ini, perseroan menawarkan sebanyak 800 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor.

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan rumah potong ayam ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp110 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp88 miliar.

Perihal penggunaan dana, sebesar Rp40,63 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta. Kemudian, sebesar Rp15,52 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dan pembangunan fasilitas hatchery baru, di mana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan satu rangkaian transaksi.

Kemudian, sebesar Rp11,53 miliar akan digunakan untuk Pelunasan seluruh utang usaha perseroan kepada PT Janu Putra Abadi (JPA) selaku entitas asosiasi perseroan dimana penyertaan perseroan adalah sebesar 20% di JPA.

“Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, namun tidak terbatas untuk pembelian parent stock day-old-chicks (DOC). Untuk memproduksi DOC ayam broiler, perseroan membutuhkan parent stock (PS) di mana PS tersebut nantinya akan memproduksi atau menelurkan DOC ayam broiler,” demikian dikutip dari prospektus, Jumat (10/11/2023).