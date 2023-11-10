Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Pinjaman Rp500 Ribu yang Langsung Cair dan Aman

Rio Adryawan , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |04:23 WIB
Daftar Pinjaman Rp500 Ribu yang Langsung Cair dan Aman
Daftar Pinjaman Online Resmi OJK. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – 6 pinjaman Rp500 ribu langsung cair yang menarik perhatian. Hanya saja, masyarakat yang mamu meminjam harap memperhatikan besaran bunga dan hal lainnya.

Sebab dengan bermodalkan KTP, beberapa pinjol bisa menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Namun, tetap harus hati-hati pada tawaran pinjaman uang yang ditawarkan.

Sebab, bisa jadi perusahaan yang memberi pinjaman tersebut belum mempunyai legalitas yang cukup jelas. Oleh karena itu, perlu untuk selalu memilih fintech dengan pinjaman uang tanpa jaminan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut pinjaman 500 ribu langsung cair serta aman:

1. Julo

Julo adalah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Julo Teknologi Finansial ini menyediakan pinjaman online 24 jam.

Pinjaman yang ditawarkan mulai dari Rp400 ribu hingga Rp2 juta dengan tenor 3 atau 4 bulan. Bunga yang dikenakan sebesar 23,7% per tahun dan biaya layanan sebesar 24,3%.

2. Rupiah Cepat

Rupiah cepat menyediakan pilihan pinjaman dengan nominal rendah, yakni mulai dari Rp400 ribu hingga Rp 10 juta dengan tenor 91 hingga 365 hari.

Aplikasi ini memberikan bunga sebesar 24% per tahun tanpa biaya layanan atau biaya tersembunyi lainnya.

3. Indodana

Indodana adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang mudah untuk mendapatkan dana tunai hingga Rp15 juta.

Hanya dengan persyaratan yang mudah dana dapat langsung di proses dan cair dengan cepat.

Halaman:
1 2
