Hari Pahlawan Nasional, Ini Daftar Pahlawan yang Ada di Rupiah

JAKARTA – Indonesia merupakan negara jajahan yang meninggalkan banyak jejak pahlawan. Sebagai bentuk rasa hormat dan apresiasi perjuangan pahlawan, salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengabadikannya dalam uang Rupiah.

Hal ini juga dapat menjadi media pengenalan pahlawan dan meningkatkan pengetahuan. Penting juga bagi semua kalangan masyarakat terkhusus anak muka untuk terus menumbuhkan jiwa nasionalisme dengan mengetahui pahlawan Indonesia.

Berikut ini nama-nama pahlawan yang ada di Uang Rupiah :

1. Ki Hajar Dewantara di uang kertas pecahan Rp20.000 tahun 1998

2. R.A Kartini uang kertas pecahan Rp10.000 tahun 1985

3. Tjut Meutia di uang kertas pecahan Rp1.000

4. Mohammad Hoesni Thamrin uang kertas pecahan Rp2.000

5. Idham Chalid uang kertas pecahan Rp5.000