Bank Muamalat Ciptakan Tempat Kerja Terbaik Bagi Karyawan

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berhasil menciptakan tempat kerja yang baik bagi karyawan. Hal ini dibuktikan dengan dua penghargaan yang didapat Bank Muamalat dalam ajang Stellar Workplace Award 2023.

Pionir bank syariah di Tanah Air ini meraih penghargaan bergengsi pada kategori Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment dan Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction.

SEVP Human Capital Bank Muamalat Riksa Prakoso mengatakan, pihaknya mampu meraih prestasi ini berkat komitmen dalam menciptakan tempat kerja yang baik bagi karyawan sehingga IDEAL (Islami, Modern dan Profesional) Place to Work dapat terwujud dalam keseharian perusahaan.

Dengan demikian, karyawan memiliki keterikatan emosional (engagement) terhadap perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan dan perusahaan.

“Penghargaan ini membuktikan bahwa lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan berbanding lurus dengan komitmen dan kenyamanan bekerja karyawan untuk berkinerja yang terbaik bagi perusahaan pada setiap kesempatan. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap proses transformasi perusahaan, ekspansi bisnis dan daya saing Bank Muamalat di industri perbankan syariah Tanah Air,” ujarnya, Jumat (10/11/2023).

Penghargaan ini didasarkan pada survei terhadap karyawan dan penilaian oleh tim juri saat evaluasi presentasi perusahaan. Hasilnya adalah karyawan Bank Muamalat dinilai memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan kerja extra miles dan memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan perusahaan pada masa kini dan yang akan datang.