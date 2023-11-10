Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Asosiasi Periklanan dan Media Beri Masukan soal RPP Kesehatan, Begini Isinya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |20:24 WIB
Asosiasi Periklanan dan Media Beri Masukan soal RPP Kesehatan, Begini Isinya
Asosiasi periklanan tolak aturan RPP Kesehatan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Periklanan, Media Penerbitan dan Penyiaran memberikan masukan soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Asosiasi pun menyampaikan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memberikan beberapa masukan.

"Kepada Yang Terhormat, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI," surat terbuka tersebut seperti dikutip MNC Portal, Jumat (10/11/2023).

Lewat surat terbuka tersebut, setidaknya ada tiga poin penting yang paling memberikan industri periklanan di Tanah Air. Pertama soal iklan televisi yang waktu siarannya makin sempit dari semula 21.30 - 05.00 menjadi 23.00 - 03.00.

Kedua soal larangan total semua aktivitas di media elektronik dan luar ruang. Ketiga larangan total kegiatan kreatif, termasuk untuk musik terlepas dari pembatasan umur penonton yang hadir. Keempat larangan peliputan tanggung jawab sosial (CSR).

"Kami mendukung dituangkannya pelaksanaan dalam RPP dan ingin menyampaikan masukan berdasarkan beberapa penelaahan yang kami lakukan di mana beberapa pasal dalam RPP tersebut sangat berdampak terhadap kelangsungan industri periklanan dan kreatif," sambungnya.

Asosiasi industri jasa periklanan menilai larangan total iklan pada berbagai media akan menghambat keberlangsungan industri periklanan dan media kreatif. Produk tembakau adalah komoditas legal dan berhak berkomunikasi dengan target konsumen dewasa. Untuk itu Industri Kreatif Nasional menolak Poin Larangan Total Iklan Produk Tembakau yang dituangkan dalam berbagai usulan regulasi seperti Revisi PP 109/2012 dan RUU Penyiaran.

"Industri Kreatif Sangat Terancam keberlangsungannya bila larangan total iklan rokok diberlakukan," lanjut Surat tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185320/rokok-0o8U_large.jpg
Kemenkeu Tegaskan Tak Ada Cukai Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164888/sri_mulyani-gIkO_large.jpg
Target Penerimaan Bea Cukai 2026 Rp334,3 Triliun, Rokok Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159178/cukai_rokok-MvIs_large.jpg
Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154268/rokok-VqZc_large.png
Bocoran Bungkus Rokok Mau Diseragamkan Tanpa Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148314/dirjen_bea_cukai-8uvt_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement