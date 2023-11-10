Advertisement
SMART MONEY

5 Skincare Termahal Asal Israel, Ada Dijual di Indonesia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |14:36 WIB
5 Skincare Termahal Asal Israel, Ada Dijual di Indonesia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Deretan skincare termahal asal Israel ini memiliki teknologi mutakhir dalam memberikan perawatan kulit terbaik. Merek lokal ini bahkan menciptakan produk inovatif dan berkualitas tinggi, memposisikan Israel sebagai pemain penting di arena kecantikan global.

Berikut skincare termahal asal Israel dilansir dari Gobeauty:

1. AHAVA

Merek yang diakui secara global, AHAVA secara ahli memanfaatkan sifat unik Laut Mati yang kaya akan mineral. Berbagai macam produk perawatan kulit mereka, seperti pelembab, pembersih, dan krim tubuh, dihargai karena efeknya yang menutrisi. Bahkan merek ini dijual di platform e-commerce Indonesia dengan dibrandol mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta.

2. Christina Cosmetics

Mengkhususkan diri pada lini perawatan kulit profesional, Christina Cosmetics menawarkan produk yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah kulit. Komitmen mereka terhadap inovasi, dipadukan dengan formulasinya yang ampuh, telah membuat mereka mendapat pengakuan baik di dalam negeri maupun internasional. Dalam situs belanja Amazon, produk ini dibandrol hingga Rp1,5 juta.

Halaman:
1 2
