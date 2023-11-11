Perdagangan Saham SOHO dengan Hasil Stock Split Dimulai pada Tanggal Berikut

JAKARTA - Perdagangan saham PT Soho Global Health Tbk (SOHO) di Pasar Tunai Bursa Efek Indonesia akan ditiadakan sementara mulai Senin depan. Langkah ini menyusul dimulainya perdagangan saham SOHO hasil stock split.

Nilai nominal baru sebesar Rp50 per saham SOHO akan mulai diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi pada Senin (13/11/2023). Dengan demikian, nilai nominal lama tidak dapat diperdagangkan lagi.

"Bursa meniadakan perdagangan saham SOHO di Pasar Tunai mulai tanggal 13 November 2023 sampai 14 November 2023," tulis BEI dalam pengumuman, Sabtu (11/11/2023).

Nantinya setelah berlangsung dua hari di Pasar Reguler dan Nego, maka awal perdagangan saham SOHO dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai berlaku pada 15 November 2023.

Berdasarkan prospektus, aksi korporasi memecah nilai nominal saham ini memiliki rasio 1:10, yang artinya setiap 1 saham lama dengan nilai nominal Rp500, akan dipecah menjadi 10 saham, yang setiap sahamnya bernilai Rp50 per lembar.

Manajemen menyatakan aksi korporasi ini ditujukan untuk membantu meningkatkan daya tarik investor terhadap saham perseroan.