Beredar Kabar GOTO Bakal Reverse Stock Split, BEI: Hoaks!

JAKARTA - Beredar informasi di sejumlah media sosial (medsos) hingga forum investor mengenai surat berkop Bursa Efek Indonesia (BEI) berisi kabar rencana Reverse Stock Split (RSS) saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Saat dikonfirmasi, BEI menegaskan bahwa kabar tersebut adalah tidak benar

"Ini hoaks. Berita itu tidak benar," kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, kepada wartawan pasar modal, Senin (6/11/2023

Berdasarkan penelurusan MNC Portal Indonesia (MPI) di sejumlah forum investor, terdapat unggahan tangkapan layar dari RSS GOTO.

Ini diketahui muncul setelah dimulainya perdagangan sesi kedua.