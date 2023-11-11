Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Capaian Penting BRI Selama Listing 20 Tahun di BEI

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:31 WIB
Capaian Penting BRI Selama Listing 20 Tahun di BEI
Capaian BRI Selama 20 Tahun Melantai di BEI. (Foto: okezone.com/BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat kinerja yang sangat baik selama mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Setelah 20 tahun melantai tercatat, saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan harga pada saat IPO.

Mengutip data BRI, Sabtu (11/11/2023), berikut adalah sejumlah pencapaian penting BBRI selama tercatat (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang dua dekade:

• 2003: BRI tercatat di BEJ dan Bursa Efek Surabaya (BES) pada 10 November 2003 dengan harga IPO Rp875 per saham dan menggunakan ticker BBRI. Dalam IPO, BBRI menawarkan 4,76 miliar saham, yang terdiri dari 3 miliar saham yang dimiliki Negara Republik Indonesia (RI) dan 1,76 saham baru. Di akhir Desember 2003, kapitalisasi pasar (market cap) BBRI mencapai Rp14,70 triliun.

• 2007: Market cap BBRI menyentuh Rp100 triliun pada November 2007

• 2011: Pada 11 Januari 2011, BBRI melaksanakan pemecahan nilai nominal saham alias stock split dengan rasio atau perbandingan 1:2.

• 2013-2014: BBRI menembus market cap Rp200 triliun pada kuartal I-2013.

• 2015-2016: Market cap BBRI mencapai Rp300 triliun pada kuartal I-2015.

• 2017: Pada 10 November 2017, seiring perayaan 14 tahun BRI di bursa, BBRI kembali melakukan stock split dengan rasio 1:5.

• 2019: Berkat kinerja fundamental yang solid yang kemudian mendapat apresiasi dari investor, market cap BBRI menyentuh angka penting Rp500 triliun pada 2019.

• 2020: Sepanjang 2020, pasar keuangan global terguncang akibat pandemi Covid-19. Saham BBRI juga ikut terimbas, kendati mengalami pemulihan yang relatif cepat.

• 2021: Masih dalam fase pemulihan pandemi, market cap BBRI kembali menembus angka Rp500 triliun di kuartal I-2021. BRI juga sukses menggelar aksi korporasi berupa penambahan modal dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue pada 2021. Hal tersebut dilakukan seiring BRI membentuk Holding Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM.

Total raihan rights issue jumbo BRI mencapai Rp95,9 triliun yang terdiri atas Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai pemerintah berupa inbreng saham Pegadaian dan PNM, serta Rp41,2 triliun dalam bentuk cash proceed dari pemegang saham publik.

