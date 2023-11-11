Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nomor HP Jadi Kontak Darurat Pinjol Tanpa Izin Bisa Lapor ke Mana?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |16:17 WIB
JAKARTA - Nomor HP jadi kontak darurat pinjol tanpa izin bisa lapor ke mana? Pasalnya, beberapa kontak pribadi nasabah sering disebarluaskan oleh perusahaan pinjaman online (pinjol).

Hal tersebut pun sangat meresahkan bagi nasabah yang selalu mendapatkan informasi mengenai tawaran pinjol. Salah satunya penggunaan nomor seluler yang dijadikan kontak darurat pinjol.

Lantas bagaimana nomor hp jadi kontak tanpa izin bisa lapor ke mana?

Masyarakat bisa menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satunya melalui pesan WhatsApp ke nomor 081-157-157-157 yang merupakan kontak OJK Online.

Selain itu memeriksa status perusahaan pinjol, juga bisa mengadu melalui layanan Kontak 157 dengan rincian sebagai berikut. Telepon 157 Email ke [email protected] atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) di kontak 157.ojk.go.id.

Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan hapus data aplikasi pinjol di ponsel untuk mengamankan kontak WA dari pinjaman online. Dengan hapus data aplikasi pinjol, maka aplikasi akan kembali seperti semula ketika pertama kali dibuka.

Setelah aplikasi pinjaman online dihapus, silakan mengganti kartu SIM Card. Hal ini bertujuan agar tidak muncul notifikasi pesan dari pinjaman online tersebut. Sehingga dapat menghilangkan jejak dari pinjaman online yang pernah kalian gunakan.

