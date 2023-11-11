Tarif Tol Medan-Kualanamu Tebing Tinggi Naik, Berikut Rinciannya

JAKARTA - PT Jasamarga Kualanamu Tol akan memberlakukan penyesuaian tarif mulai tanggal 11 November 2023 pukul 00.00 WIB di jalan Tol Medan-Kualanamau-Tebing Tinggi (MKTT).

Marketing & Communication Department Head Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division, Herald Galingga menyampaikan penyesuaian tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1519/KPTS/M/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Di mana Jalan Tol Medan-Kualanamau-Tebing Tinggi (MKTT) memiliki 7 gerbang tol (GT) yaitu GT Kualanamu, GT Paluh Kemiri, GT Lubuk Pakam, GT Perbaungan, GT Teluk Mengkudu, GT Sei Rampah, dan GT Tebing Tinggi.

Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif baru pada Jalan Tol MKTT dengan tarif terjauh (sistem tertutup) menjadi sebagai berikut:

Gol I: Rp60.000 yang semula Rp55.500

Gol II: Rp89.500 yang semula Rp83.000

Gol III: Rp89.500 yang semula Rp83.000

Gol IV: Rp119.500 yang semula Rp110.500

Gol V: Rp119.500 yang semula Rp110.500

"Sementara, pengguna jalan tol golongan 1 (sedan, jip, pick up atau truk kecil, dan bus) yang melakukan perjalanan melalui gerbang tol dalam jaringan Ruas Tol MKTT, misal pengguna jalan tol dengan kendaraan minibus masuk dari Gerbang Tol (GT) Kualanamu dan keluar melalui GT Tebing Tinggi akan dikenakan tarif Rp56.000 yang semula Rp51.500," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11/2023).

Sedangkan pengguna jalan tol yang masuk/keluar dari gerbang tol jaringan Ruas Tol MKTT dan masuk/keluar di gerbang tol yang dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain,

Adapun simulasi penyesuaian tarif sebagai berikut:

a. Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Tebing Tinggi di Ruas Tol MKTT dan keluar melalui GT Belawan di Ruas Tol Belmera, akan dikenakan tarif sebagai berikut:

• GT Tebing Tinggi – GT Tanjung Morawa Rp60.000, - (Tarif Ruas MKTT)

• GT Tanjung Morawa – GT Belawan Rp9.000, - (Tarif Ruas Tol Belmera)

• Sehingga tarif yang dikenakan untuk perjalanan dari Tebing Tinggi menuju Belawan yaitu Rp69.000,-

b. Jika pengguna jalan tol kendaraan golongan I masuk dari GT Kualanamu di Ruas Tol MKTT dan keluar melalui GT Binjai di Ruas Tol Medan-Binjai (Mebi) yang dikelola oleh PT Medan Binjai Tol akan dikenakan tarif sebagai berikut:

• GT Kualanamu – GT Tanjung Morawa Rp19.500, - (Tarif Ruas Tol MKTT)

• GT Tanjung Morawa– GT Tanjung Mulia Rp7.000, - (Tarif Ruas Tol Belmera)

• GT Tanjung Mulia – GT Binjai Rp26.500, - (Tarif Ruas Tol Mebi)

• Tarif yang dikenakan untuk perjalanan dari Belawan menuju Binjai yaitu Rp52.000, -