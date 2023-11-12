Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi, Begini Tanggapan Pemerintah

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |04:31 WIB
Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi. (Foto: Okezone.com)
Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Petani kesulitan mendapat pupuk subsidi. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), ada 16% petani yang tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan peliknya regulasi yang dihadapi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi menghambat produktivitas pertanian.

Salah satu aturan yang menghambat adalah Petani harus mendaftar dan memiliki kartu tani untuk mendapat subsidi.

Berikut adalah fakta mengenai petani sulita dapat pupuk subsidi yang dirangkum Okezone, Minggu (12/11/2023).

1. Petani tidak memiliki kartu tani

Kartu tani merupakan salah satu syarat mendapatkan berbagai bantuan pemerintah termasuk pupuk subsidi. Namun, ternyata tidak semua petani mempunyai kartu tani.

Padahal, program pupuk bersubsidi hanya dapat diterima petani kecil yang kesulitan mendapat pasokan pupuk dengan menggunakan kartu tani.

Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman akan segera melakukan penyederhanaan regulasi perihal akses mendapatkan pupuk bersubsidi. Dirinya masih melakukan pembahasan dengan pihak terkait sudah dipastikan akan rampung satu sampai dua minggu ke depan.

2. KTP jadi opsi baru untuk syarat menerima subsidi pupuk

Saat ini, terdapat petani yang tidak mampu mengakses kartu tani. Amran berupaya membuat regulasi baru di mana petani dapat mengakses subsidi tanpa kartu tani. Salah satu opsi yang dapat mempermudah petani mengakses subsidi adalah dengan menggunakan KTP.

Namun, terkait hal di atas belum diperinci terkatai langkah tekis yang harus dilakukan oleh petani. “Kita beli ruang, apakah menggunakan KTP, yang terpenting adalah mampu mengakses, mampu dan bisa mendapatkan pupuk, itu yang terpenting,” beber Amran.

3. Persediaan pupuk subsidi cukup, tapi penyalurannya bermasalah

Mentan menilai bahwa untuk saat ini pupuk bersubsidi yang di sediakan cukup bagi para petani. Namun, perlunya validasi petani menggunakan kartu tani menjadi penghambat penyaluran subsidi.

“Jadi ini nanti mempermudah petani kita, ini ironis sekali, ada pupuk tersedia 1 juta ton, tetapi disisi lain, ada petani tidak kebagian pupuk,” kata Arman. Menurutnya kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
