HOME FINANCE HOT ISSUE

Visi Ganjar-Mahfud MD Kembangkan Ekonomi Hijau-Biru, Ini 5 Manfaatnya

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:35 WIB
Visi Ganjar-Mahfud MD Kembangkan Ekonomi Hijau-Biru, Ini 5 Manfaatnya
Visi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo,bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD telah menetapkan visi dan misi mereka untuk Pemilihan Presiden yang mendatang, bertujuan untuk memajukan Indonesia.

Fokus utama mereka adalah pada "Penciptaan Lingkungan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru." Informasi yang dapat ditemukan di [visimisiganjarmahfud.id](https://visimisiganjarmahfud.id) menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud MD menargetkan untuk melestarikan lingkungan darat dan laut dalam upaya mengatasi krisis iklim. Mereka berencana melakukannya melalui berbagai inisiatif seperti:

- Konservasi Lingkungan Berkelanjutan (Misi 6.1.4)

- Transisi Menuju Energi Terbarukan (Misi 6.2.1)

- Pengembangan Perikanan Budidaya (Misi 6.3.4)

Dalam menghadapi tantangan lingkungan di era modern, pentingnya visi untuk kehidupan yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi hijau menjadi semakin relevan.

Ganjar Pranowo, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan Prof. Dr. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat ini, telah berkomitmen untuk mengadvokasi dan mewujudkan transformasi ini dengan penuh dedikasi.

