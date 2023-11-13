Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buruh Sebut UMP 2024 Berpotensi Tak Naik, Ini Sebabnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:02 WIB
Buruh Sebut UMP 2024 Berpotensi Tak Naik, Ini Sebabnya
Kenaikan Upah minimum 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai lahirnya regulasi terbaru Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang pengupahan justru berpotensi menghambat keniakan upah minimum tahun depan.

“Jika membaca dengan cermat PP No 51/2023, maka pernyataan bahwa upah minimum dipastikan akan naik adalah bentuk kebohongan publik. Hal ini, karena, di dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam PP 51/2023 dimungkinkan tidak adanya kenaikan upah minimum,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11/2023).

Dalam hal ini, Iqbal berujuk perubahan Pasal 26 Ayat (9) dalam PP No 51/2023 yang berbunyi, jika nilai penyesuaian upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil atau sama dengan 0 (nol), upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai Upah minimum tahun berjalan.

Hal yang sama juga bisa ditemui dalam Pasal 26A Ayat (5) yang mengatur, jika pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai negatif, nilai upah minimum tahun berikutnya ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

“Frasa ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan artinya upah minimum tidak mengalami kenaikan. Karena itu, bohong kalau dikatakan upah minimum dipastikan akan naik. Karena ada kondisi di mana upah minimum tidak naik,” tegasnya.

Halaman:
1 2
