Menparekraf Kenalkan Ekonomi Hijau ke UMKM

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memperkenalkan ekonomi hijau kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Sandi juga memberikan tips atau cara sukses berwirausaha dengan pelatihan, pemasaran, serta permodalan kepada UMKM di tengah pengembangan ekonomi hijau.

“Dalam pengembangan usaha dibutuhkan pertama pelatihan agar bisa naik kelas, kedua pemasaran karena kalau punya modal tidak bisa menjual barang maka tidak akan sukses usahanya, ketiga kalau usahanya sudah meningkat pasti butuh permodalan. Kita berkolaborasi dengan semangat pelatihan, pemasaran, dan permodalan," kata Sandiaga Uno, Senin (13/12/2023).

Sandi mengatakan, para wirausaha yang hadir untuk ekonomi berkembang, salah satunya dengan silaturahmi. Dirinya berharap penggerak ekonomi dapat memanfaatkan momen tersebut untuk membangun usahanya.

“Berdiskusi dengan bapak ibu dalam menukar informasi dan strategi supaya ekonomi kita lebih berkembang. Maka diperlukan silaturahim, karena silaturahmi ada dua mukjizat yang pertama adalah memperpanjang umur dan kedua melimpahkan rezeki. Jadi angkringan inilah bagian dari pada silaturahim, kita ingin komunitas yang ada ini berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi sehingga bisa membuka pintu rezeki," ujar Sandi.

Di sisi lain, Sandi mendoro wisatawan untuk berkunjung ke Desa Sikuba Mendiro. Dikarenakan banyak kegiatan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan.