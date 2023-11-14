Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengakuan Penjual Uang Koin Jadul, Benar Dihargai Rp100 Juta?

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |05:08 WIB
Pengakuan Penjual Uang Koin Jadul, Benar Dihargai Rp100 Juta?
Harga Uang Koin Jadul. (Foto: Okezone.com/BI)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena uang koin atau uang kuno yang bisa laku jutaan rupiah bahkan ratusan juta rupiah. Pasalnya, ini bisa menjadi peluang untuk kaya mendadak. Sebab, uang tersebut langka dan yakini banyak orang memiliki nilai yang tinggi.

Bahkan di beberapa marketplace atau lapak online, harga uang jadul dijual hingga Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Seperti uang logam jadul pecahan Rp1.000 gambar kelapa sawit yang dijual Rp100 juta di online. Bahkan, uang koin pecahan Rp500 gambar melati dijual hingga Rp500 juta.

Dari pantauan Okezone, uang koin Rp500 bergambar bunga Melati dijual di platform belanja online sebesar Rp500 juta. Tak hanya itu, ada pula yang dijual dengan harga Rp400 juta.

Selain itu, uang gambar kelapa sawit tahun 1993 juga dijual dengan harga selangit. Uang logam Rp1.000 Tahun Emisi 1993 tersebut menjadi uang yang langka. Meski demikian, uang koin bergambar kelapa sawit tersebut masih sah sebagai alat pembayaran.

Namun, masyarakat harus tahu bahwa uang jadul yang dijual dengan harga ratusan juta Rupiah bisa saja modus penipuan. Sebab, harga jual uang jadul di sejumlah toko mata uang kuno di Pasar Baru sangat berbeda jauh dengan fenomena uang jadul yang dijual di lapak online.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/278/3168067/rupiah-H5vQ_large.jpg
Rupiah Melemah dalam Sepekan Dipicu Aksi Demo dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154585/rupiah-BY9d_large.png
Rupiah Menguat ke Rp16.218, Investor Cermati Tarif Dagang Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/622/3135566/rupiah-4CNi_large.jpeg
Apa Arti Gocap, Gopek, Goban, Ceban, Seceng dan Cetiao?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/278/3128998/rupiah_melemah-1lkA_large.jpg
Rupiah Terus Melemah, Kini ke Level Rp16.846 per USD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/320/3128933/rupiah-4D6p_large.jpg
Rupiah Terpuruk Nyaris Rp17.000, Begini Upaya Bank Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/278/3110065/rupiah-yNL3_large.jpg
Rupiah Anjlok ke Level Rp16.400 Usai Viral Rp8.170 per USD di Google
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement