Pengakuan Penjual Uang Koin Jadul, Benar Dihargai Rp100 Juta?

JAKARTA - Fenomena uang koin atau uang kuno yang bisa laku jutaan rupiah bahkan ratusan juta rupiah. Pasalnya, ini bisa menjadi peluang untuk kaya mendadak. Sebab, uang tersebut langka dan yakini banyak orang memiliki nilai yang tinggi.

Bahkan di beberapa marketplace atau lapak online, harga uang jadul dijual hingga Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Seperti uang logam jadul pecahan Rp1.000 gambar kelapa sawit yang dijual Rp100 juta di online. Bahkan, uang koin pecahan Rp500 gambar melati dijual hingga Rp500 juta.

Dari pantauan Okezone, uang koin Rp500 bergambar bunga Melati dijual di platform belanja online sebesar Rp500 juta. Tak hanya itu, ada pula yang dijual dengan harga Rp400 juta.

Selain itu, uang gambar kelapa sawit tahun 1993 juga dijual dengan harga selangit. Uang logam Rp1.000 Tahun Emisi 1993 tersebut menjadi uang yang langka. Meski demikian, uang koin bergambar kelapa sawit tersebut masih sah sebagai alat pembayaran.

Namun, masyarakat harus tahu bahwa uang jadul yang dijual dengan harga ratusan juta Rupiah bisa saja modus penipuan. Sebab, harga jual uang jadul di sejumlah toko mata uang kuno di Pasar Baru sangat berbeda jauh dengan fenomena uang jadul yang dijual di lapak online.