Berapa Pinjaman Terkecil di Akulaku?

JAKARTA - Berapa pinjaman terkecil di Akulaku? Sebuah aplikasi yang memberikan layanan pinjaman online dengan syarat yang mudah dan prosesnya cepat.

Beberapa masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman di Akulaku, karena dianggap tidak begitu rumit untuk melakukan pendaftaannya hanya memerlukan ponsel dan identitas diri seperti KTP untuk mendaftar secara online.

Namun perlu diingat jika ingin meminjam uang di Akulaku penting untuk memperhatikan dan mematuhi aturan yang ada. Pasalnya, layanan ini akan bersikap tegas apabila ada nasabahnya yang tidak membayar tagihan dengan tepat waktu.

Lalu berapa minimum pinjaman terkecil di Akulaku?

Dikutip dari beberapa sumber informasi pada, Selasa (14/11/2023) bahwa untuk minimum pinjaman uang terkecil di Akulaku sebesar Rp500 ribu. Selain itu batas maksimal pimjaman uang di Akulaku bisa mencapai Rp15 juta dengan tenor pinjaman mulai dari 1 bulan hingga 15 bulan.

Jika mengalami keterlambatan pada saat membayar pinjaman kemungkinan besar akan diteror terus-menerus oleh para penagih, mau dimana pun atau kapan pun itu akan terus ditagih oleh pihak mereka. Oleh sebab itu, penting sekali untuk membayar sebuah tagihan dengan tepat waktu dan selalu mengingat dampak yang terjadi jika cicilan di Akulaku tidak dibayar.