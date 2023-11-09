Jika Telat Bayar Akulaku 1 Hari Apakah Bisa Pinjam Lagi?

Jika telat bayar akulaku 1 hari apakah bisa pinjam lagi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Jika telat bayar Akulaku 1 hari apakah bisa pinjam lagi? Berikut akan dibahas pada artikel ini secara lengkap.

Akulaku adalah sebuah aplikasi yang memberikan layanan pinjaman online dengan syarat yang mudah. Syarat yang mudah tersebut membuat banyak orang tertarik untuk kredit di aplikasi ini.

Dengan banyaknya pengguna sering ditemukannya peminjam yang kesulitan untuk membayar pinjaman tersebut.

Lantas, apakah jika telat bayar Akulaku 1 hari apakah bisa pinjam lagi?

Dilansir dari berbagai sumber Okezone, Kamis (9/11/2023) apabila telat 1 hari dalam membayar tagihan, tetap dapat bisa mengajukan pinjaman lagi namun dengan catatan bahwa semua tagihan dan denda telah dibayar.