HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bertemu Bos Freeport, Erick Thohir: Smelter Gresik Dibuka Desember

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:44 WIB
Jokowi Bertemu Bos Freeport, Erick Thohir: Smelter Gresik Dibuka Desember
Presiden Jokowi bertemu bos freeport (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi bertemu dengan petinggi Freeport Mcmoran, Richard Adkerson dan Kathleen Quirk di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (13/11/2023).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pertemuan Kepala negara dan bos-bos Freeport Mcmoran mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

Dia memastikan pemerintah terus mendorong peningkatan investasi di Indonesia, salah satunya melalui Freeport yang 51% telah dimiliki perusahaan pelat merah.

Erick menjelaskan investasi yang tadinya murni emas dan tembaga, saat ini telah melalui hilirisasi menjadi industrialisasi dengan membuka smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Desember nanti, smelter Freeport tahap pertama di Gresik akan dibuka dan akhir tahun depan untuk tahap kedua akan selesai. Freeport berkomitmen membangun smelter lainnya di Fakfak, Papua," ujar Erick melalui akun Instagramnya, ditulis Selasa (14/11/2023).

Erick menyebut hal ini berdampak positif dalam meningkatkan investasi dari luar negeri untuk pembukaan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

