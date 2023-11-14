Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadiri Pertemuan IPEF, Sri Mulyani Dorong Perekonomian Global yang Stabil

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:52 WIB
Hadiri Pertemuan IPEF, Sri Mulyani Dorong Perekonomian Global yang Stabil
Sri Mulyani kunjungan kerja ke AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke San Francisco. Memperkuat kerja sama di bidang perdagangan internasional agaknya menjadi salah satu misi penting dalam agenda kunjungan kerja tersebut.

"Saya hadir mewakili Menko @airlanggahartarto_official pada Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di San Fransisco, Selasa (14/11/2023).

Sejak tahun lalu, Indonesia telah tergabung dalam IPEF, kumpulan negara mitra ekonomi yang mencakup 40% PDB global dan 28% perdagangan barang dan jasa dunia.

Hari ini merupakan pertemuan ke-4 para Menteri Keuangan IPEF. Indonesia berharap para mitra IPEF akan terus saling memperkuat kerja sama dan investasi.

"Khususnya untuk menyelesaikan topik-topik yang butuh tindak lanjut seperti ekonomi digital, pertanian dan inklusivitas, ketenagakerjaan, serta lingkungan," sambung Sri.

