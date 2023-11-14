Data Apa Saja yang Bisa Diambil Pinjol Ilegal?

Data apa saja yang bisa diambil pinjol ilegal (Foto: Okezone)

JAKARTA - Data apa saja yang bisa diambil pinjol ilegal? Berikut akan dibahas secara lengkap pada artikel ini.

Saat ini layanan pinjaman online (pinjol) sedang populer sebagai pilihan alternatif dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan cepat. Seperti yang diketahui, pinjol ilegal adalah penyediaan pinjaman yang tidak mendapatkan izin OJK.

Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan risiko pengguna. Salah satunya adalah berpotensi dalam pencurian data pribadi. Lantas, data apa saja yang bisa diambil pinjol ilegal?

Informasi Pribadi

Saat melakukan pendaftaran pengguna diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor identitas, dan nomor telepon.

Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau aktivitas kriminal lainnya.

Data Keuangan

Aplikasi dapat meminta akses ke data keuangan pengguna, seperti informasi rekening bank, riwayat transaksi, dan saldo. Data dan informasi tersebut bisa dapat digunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk melakukan penipuan keuangan.