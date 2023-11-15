Advertisement
HOT ISSUE

Pengusaha Ritel Khawatir Fatwa Haram Produk Israel Sebabkan PHK

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |03:18 WIB
Pengusaha Ritel Khawatir Fatwa Haram Produk Israel Sebabkan PHK
Biokot produk israel belum berdampak pada sektor ritel (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tengah melakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak gerakan boikot produk yang dianggap pro Israel.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey, bahwa sekarang pihak Aprindo berupaya melakukan konsolidasi untuk memberikan penjelasan kepada seluruh konsumen di Tanah Air.

“Tentunya kami saat ini sedang berkonsolidasi untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada konsumen,” ungkap Roy.

Roy mengatakan, pihaknya tentu mendukung gerakan perdamaian untuk kemanusiaan. Di samping itu, dia mengimbau agar hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi juga tidak boleh luput dari perhatian.

