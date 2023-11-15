Neraca Dagang Indonesia Surplus USD3,48 Miliar di Oktober 2023, Rekor 42 Bulan Beruntun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia Oktober 2023 mengalami surplus USD3,48 miliar terutama berasal dari sektor nonmigas USD5,31 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 42 bulan berturut-turut.

"Secara kumulatif hingga Oktober 2023, total surplus neraca perdagangan tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam rilis BPS di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Tercatat bahwa angka neraca perdagangan kumulatif periode Januari-Oktober 2023 adalah sebesar USD31,22 miliar. Angka ini menurun USD14,22 miliar dibandingkan angka surplus USD45,44 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Sebagai informasi, nilai ekspor Indonesia Oktober 2023 mencapai USD22,15 miliar atau naik 6,76% dibanding ekspor September 2023.