Dukung Piala Dunia U-17, BRI Tebar Diskon Tiket Pertandingan

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberikan dukungannya dengan menjadi Tournament Supporter Piala Dunia U-17. Kemitraan ini benar-benar menyoroti dukungan konstan BRI terhadap acara internasional di tingkat akar rumput dan pembinaan pesepakbola sejak usia dini.

Lewat dukungan ini juga, BRI menghadirkan penawaran serta promo menarik untuk para pecinta sepak bola selama penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup 2023TM. Salah satu yang paling menarik, masyarakat bisa mendapatkan merchandise eksklusif FIFA U-17 World CupTM secara gratis.

Syaratnya hanya dengan mengajukan Kartu Kredit BRI Visa yang berhasil disetujui atau mengajukan Loan On Phone (LOP) 0% minimal Rp5 juta tenor 6 bulan. Pengajuan dapat dilakukan dan diverifikasi di booth BRI yang terletak di seluruh stadion penyelenggara selama jadwal pertandingan (10 November – 2 Desember 2023).

Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga 30% untuk pembelian setiap tiket pertandingan FIFA U-17 World Cup 2023TM. Potongan berlaku untuk pembelian menggunakan kartu kredit BRI berlogo VISA. Caranya bisa langsung mengakses website resmi fifa.com/tickets.

Keuntungan tambahan bagi pengguna kartu kredit BRI VISA yakni berpeluang mendapat 2 tiket pertandingan FIFA U-17 World Cup 2023TM secara gratis. Penawaran berlaku untuk 5 Top Spender per masing-masing tipe kartu kredit BRI VISA per area Bandung, Surakarta, dan Surabaya.