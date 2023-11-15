Apakah Pinjol Berpengaruh Bila Ingin Kredit Rumah? Cek Faktanya

JAKARTA- Mengulik apakah pinjol berpengaruh bila ingin kredit rumah? Hal ini menjadi salah satu pernyataan bagi nasabah. Diketahui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) saat ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin segera memiliki hunian pribadi.

Namun, saat ini pengajuan KPR menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Kondisi tersebut rupanya dipengaruhi maraknya praktik pinjaman online (pinjol) yang kian merebak di tengah masyarakat.

Lantas, apakah pinjol mempengaruhi pengajuan KPR? Dilansir dari berbagai sumber,pinjol saat ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan KPR menjadi sulit bahkan bisa ditolak oleh pihak bank.

Bahkan menurut Wakil Direktur Bank BTN Nixon Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI DPR, juga membahas pengajuan KPR zaman dahulu yang sering ditolak karena kartu kredit. Namun saat ini sudah berganti karena justru pengaruh pinjol.

"BI Checking makin kesini makin seru. Dulu KPR ditolak karena kartu kredit, kini karena pinjol. Sekarang sudah 30% yang ditolak karena pengaruh aplikasi (pinjol), BI Checking-nya gagal karena pinjol," kata Nixon.