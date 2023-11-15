Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun IKN, Tenaga Kerja Lokal Dipastikan Dilibatkan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:34 WIB
Bangun IKN, Tenaga Kerja Lokal Dipastikan Dilibatkan
Tenaga Lokal di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memaksimalkan pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Kota Nusantara, ibu kota baru Indonesia, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Pelibatan tenaga kerja lokal secara maksimal terus dilakukan," ujar Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin dikutip Antara, Rabu (15/11/2023).

Pelatihan kapasitas tenaga kerja lokal yang produktif dilakukan pemerintah pusat untuk menunjang pelibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Kota Nusantara.

Tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi bisa dilibatkan dalam membangun IKN.

"Sertifikasi salah satu syarat bagi pekerja untuk diterima dan terlibat dalam pembangunan Kota Nusantara," jelasnya.

1 2
