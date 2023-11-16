Turun Seribu, Segram Emas Antam Dijual Rp1.096.000

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) menurun pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp1.000 menjad Rp1.096.000 per gram.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp1.000 ke level Rp993.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, Kamis (16/11/2023), cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp598.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.255.000, dan 10 gram Rp10.455.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.945.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp518.320.000 dan Rp1.036.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp598.000

Emas 1 gram: Rp1.092.000

Emas 2 gram: Rp2.132.000

Emas 3 gram: Rp3.173.000

Emas 5 gram: Rp5.255.000

Emas 10 gram: Rp10.455.000