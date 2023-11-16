JAKARTA - Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 sudah berlangsung sejak 9 November 2023.
Segala persiapan telah dilakukan oleh peserta ujian dan para panitia.
BACA JUGA:
Pada pelaksanaan tes SKD CPNS 2023 kerap muncul momen-momen lucu dan menarik selama proses ujian.
Salah satunya viral video yang diunggah oleh akun Tiktok @michelledft dikutip Kamis (16/11/2023), terdapat calon peserta SKD CPNS 2023 yang datang hampir terlambat. Bahkan dia datang satu menit sebelum tes dimulai.
BACA JUGA:
Dalam unggahan video tersebut terlihat seorang pria terburu- buru memarkirkan motornya karena datang mepet dengan dimulainya tes seleksi.