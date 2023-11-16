Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Peserta CPNS Datang 1 Menit Sebelum SKD, Panitia Beri Semangat

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |15:27 WIB
Viral! Peserta CPNS Datang 1 Menit Sebelum SKD, Panitia Beri Semangat
Peserta CPNS datang tes SKD hampir telat. (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 sudah berlangsung sejak 9 November 2023.

Segala persiapan telah dilakukan oleh peserta ujian dan para panitia.

 BACA JUGA:

Pada pelaksanaan tes SKD CPNS 2023 kerap muncul momen-momen lucu dan menarik selama proses ujian.

Salah satunya viral video yang diunggah oleh akun Tiktok @michelledft dikutip Kamis (16/11/2023), terdapat calon peserta SKD CPNS 2023 yang datang hampir terlambat. Bahkan dia datang satu menit sebelum tes dimulai.

 BACA JUGA:

Dalam unggahan video tersebut terlihat seorang pria terburu- buru memarkirkan motornya karena datang mepet dengan dimulainya tes seleksi.

Halaman:
1 2
