Geger! Peserta Tes SKD CPNS 2023 Ketahuan Bawa Jimat, Ini Penampakannya

JAKARTA - Sejumlah peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham digeledah badan dan barang bawaannya sebelum mengikuti tes SKD CPNS di Jawa Timur Surabaya.

Kabag Umum Kanwil Kemenkumham Jatim Adi Prayogo mengatakan tes SKD CPNS dilaksanakan selama 7 hari di Politeknik Pelayaran Surabaya diikuti lebih dari 12 ribu peserta.

“Sementara itu dalam pelaksanaannya diagendakan diikuti 1800 orang setiap harinya yang dibagi dalam 4 sesi,” ujarnya dikutip, Selasa (14/11/2023).

Dari penggeledahan ini petugas menemukan sejumlah peserta yang kedapatan membawa benda, yang tidak memiliki keterkaitan dengan tes. Benda-benda yang diduga jimat ini ditemukan dalam berbagai bentuk.

Diantaranya, batu yang dibalut dengan kain berwarna putih kertas bertuliskan rajah arab hingga daun kering.