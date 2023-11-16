Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat SMS Penipuan hingga Tawaran Judi Online, Lapor ke Sini!

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:42 WIB
Dapat SMS Penipuan hingga Tawaran Judi Online, Lapor ke Sini!
Tawaran Judi Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penipuan online melalui telepon dan layanan pesan singkat atau short messages system (SMS) masih marak terjadi di kalangan masyarakat.

Guna meminimalkan kasus tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto menyatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk mengadukan nomor seluler yang digunakan untuk penipuan.

"Kominfo membuka kanal website AduanNomor.id bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap nomor-nomor yang digunakan untuk penipuan, penawaran judi online, maupun iklan spam," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/11/2023).

Menurut Dirjen PPI Kementerian Kominfo, pemblokiran nomor seluler bisa dilakukan berdasarkan adanya aduan masyarakat.

"Pemblokiran berdasarkan aduan, permintaan dapat dilakukan dengan melampirkan screenshot SMS atau rekaman percakapan yang terindikasi penipuan," ungkapnya.

Wayan Toni menjelaskan, laporan tersebut akan diverifikasi petugas untuk kemudian dilakukan pemblokiran oleh operator apabila terbukti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154228/kepala_ppatk-iOg9_large.png
571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol, Nilai Transaksi Hampir Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement