HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Uji Level 6.900 pada Perdagangan Hari

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:49 WIB
IHSG Uji Level 6.900 pada Perdagangan Hari
IHSG Diprediksi Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi balik menguat pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.850–7.000.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya mungkin sebagian mengira bahwa IHSG akan menutup gap pada 6.886. Namun ternyata tidak, dan itu cukup bagus walaupun masih ada beberapa hal harus diperhatikan.

"Misalnya kenyataan bahwa nilai transaksi IHSG lagi-lagi di bawah 10T, lalu IHSG yang dipaksa untuk bertahan di atas 6.900 dengan intraday gap pada akhir perdagangan kemarin," tulis William dalam analisisnya, Jumat (17/11/2023).

Menurut William, perdagangan kemarin sudah cukup sebagai indikasi bahwa gap 6.886 tidak diincar untuk segera ditutup, dalam artian kita tidak perlu memaksakan bahwa gap IHSG harus ditutup dulu baru pasar dianggap aman.

"Anda bisa tetap bertransaksi saham sambil menunggu penutupan gap yang bisa terjadi kapan saja," katanya.

Untuk faktor teknikal, IHSG belum menyelesaikan pengujian support 6.900. Dimana penguatan pada perdagangan hari Kamis kemarin terjadi intraday gap, dan IHSG sendiri masih memiliki gap pada 6.886.

"Walaupun kami tidak menegaskan gap ini tertutup dalam waktu dekat, namun terlihat cukup jelas bahwa support pertama pada 6.900 pun masih belum mampu dipertahankan sepenuhnya," jelas dia.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -0.19 poin (-0.00%) menuju 6.958,00 pada perdagangan hari Kamis 16 November 2023.

Sebanyak 218 saham menguat, 290 saham menurun, dan 240 saham tidak mengalami perubahan harga pada perdagangan kemarin. Nilai transaksi mencapai 8.8T (all market).

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

PTMP, buy, support 199, resistance 210.

Penguatan konsisten di atas support MA5 dan MA20 (trend following).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
