Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transaksi Ritel Modern Bisa Turun Imbas Boikot Produk Israel

Arfiah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:02 WIB
Transaksi Ritel Modern Bisa Turun Imbas Boikot Produk Israel
Aksi boikot porduk israel berdampak ke sektor ritel (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Transaksi ritel modern bisa menurun hingga 50% lantaran aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal tersebut diprediksi oleh Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI).

Sekretaris Jenderal AP3MI Uswati Leman Sudi menjelaskan, bahwa hal tersebut terjadi karena beberapa produk yang diboikot masuk ke dalam produk pareto.

Pareto adalah produk dengan kontribusi penjualan mencapai 80% di ritel modern tetapi total barangnya hanya 20%.

Menurut Uswati, pengurangan penjualan produk pareto umumnya dari isu yang kecil dan berkembang. Hal ini memungkinkan berkurangnya transaksi di pasar hilir hingga 50% serta sulitnya mencapai target ekonomi pemerintah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/455/3144649/ritel_modern-fiSk_large.jpg
Ini 3 Biang Kerok Banyak Ritel Modern di RI Tutup dan Sepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/455/3129472/lulu-CNkx_large.jpg
Gerai Lulu Hypermarket Tutup, Ini Harta Kekayaan Pemiliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128045/lulu_hypermarket-DgjQ_large.jpg
5 Fakta Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Ratusan Karyawan Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128097/lulu_hypermarket-JKZH_large.jpg
Lulu Hypermarket Cuci Gudang Jelang Tutup Permanen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/320/3128063/lulu_hypermarket-FpSE_large.jpg
Siapa Pemilik Gerai Lulu Hypermarket yang Bakal Tutup 10 April 2025? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/320/3127930/lulu_hypermarket-OoLR_large.jpg
Lulu Hypermarket Tutup 10 April, Banting Harga hingga PHK Pekerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement