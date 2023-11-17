Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Arab Saudi Tak Mau Embargo Minyak ke Israel

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:57 WIB
Ini Alasan Arab Saudi Tak Mau Embargo Minyak ke Israel
Arab Saudi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ini alasan Arab Saudi tak mau embargo minyak ke Israel. Lantaran negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah menolak seruan Iran agar untuk menghentikan pasokan minyak mentah ke pendukung Israel terkait pertempuran di Gaza. 

Sayang, Arab Saudi tetap memberikan pasokan minyak kepada Israel. Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran saud mengatakan Arab Saudi merupakan produsen utama OPEC dan eksportir minyak bumi terbesar di dunia. Jika ada penghentian pasokan minyak ke Israel akan merugikan negara. Serta ia menilai bahwa himbauan menolak menghentikan minyak tidak akan mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

" Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Anda berhenti memproduksi minyak untuk memberikan tekanan pada masyarakat dan Anda menderita sama seperti penderitaan orang lain,” kata Pangeran Saud dilansir Reuters.

Pernyataan Saud menekankan ini alasan Arab Saudi tak mau embargo minyak ke Israel. Apalagi, produsen minyak telah mengalami penurunan pendapatan dalam beberapa bulan terakhir karena harga minyak anjlok dari puncaknya di atas USD147 per barel pada bulan Juli menjadi sekitar USD32 pada bulan Desember.

"Para produsen minyak memerlukan kemampuan mereka untuk membangun negara mereka dari sumber daya (minyak) ini. Jika mereka ingin bersiap menghadapi tindakan apa pun terhadap mereka, mereka memerlukan sumber daya tersebut untuk membangun kemampuan mereka,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/320/3009303/produksi-minyak-phr-167-ribu-barel-per-hari-di-2023-G3RHjwUEjo.jpg
Produksi Minyak PHR 167 Ribu Barel per Hari di 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/27/320/2804330/siapa-penemu-minyak-pertama-di-indonesia-ye6eseM7fQ.jpeg
Siapa Penemu Minyak Pertama di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/455/2803992/5-raja-minyak-dunia-terkaya-di-dunia-ada-yang-punya-harta-rp1-234-triliun-3axabfBlLG.jpg
5 Raja Minyak Dunia Terkaya di Dunia, Ada yang Punya Harta Rp1.234 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/01/320/2738139/lifting-minyak-petronas-capai-2-76-juta-barel-hingga-akhir-2022-5tf4AgkTvI.jpg
Lifting Minyak Petronas Capai 2,76 Juta/Barel hingga Akhir 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/19/320/2689979/duh-cadangan-minyak-ri-bisa-habis-dalam-15-tahun-2zr4oNAbIe.jpg
Duh! Cadangan Minyak RI Bisa Habis dalam 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/14/320/2647654/saudi-aramco-raup-kenaikan-laba-90-di-semester-i-2022-CvwAxdJYor.jpg
Saudi Aramco Raup Kenaikan Laba 90% di Semester I-2022
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement