HOME FINANCE HOT ISSUE

Produksi Minyak PHR 167 Ribu Barel per Hari di 2023

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |16:08 WIB
Produksi Minyak PHR 167 Ribu Barel per Hari di 2023
Produksi Minyak PHR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah memproduksi sebesar 167.270 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang 2023.

Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menyatakan di tahun kedua beroperasi pasca proses alih kelola, Pertamina Hulu Rokan terus menunjukkan perkembangan yang sangat berarti.

“Perseroan mengakselerasi kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui berbagai terobosan dengan melakukan peningkatan keandalan peralatan pengeboran dan menerapkan kegiatan pengeboran secara paralel (offline activity), penerapan teknologi dan digitalisasi, serta melakukan investasi yang dapat mendukung peningkatan kinerja perusahaan," kata dia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PHR di Jakarta pada Kamis (16/5/2024).

Pada tahun 2023, PHR menjalankan strategi investasi yang tidak hanya terfokus pada peralatan operasional, tapi juga pada aspek pengembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), serta investasi pada pengembangan bisnis (business development) dan non-bisnis (non-business development).

Melalui langkah-langkah tersebut, kata Ruby, PHR mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen minyak terbesar di Indonesia.

Halaman:
1 2
