Coldplay Donasi Kapal Pembersih Sampah Sungai Cisadane

JAKARTA - Coldplay sukses menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu 15 November 2023. Usai konser, grup band asal Inggris tersebut memberikan kabar baik yang membanggakan.

Coldplay mendonasikan sebuah kapal untuk membersihkan sampah di area perairan khususnya untuk mengatasi masalah lingkungan di area Sungai Cisadane.

Dilansir dari akun resmi instagram @idwantscoldplay dikutip Jumat (17/11/2023), Coldplay mendonasikan sebuah kapal pembersih sampah (Interceptor) bekerja sama dengan The Ocean Clean Up yang akan fokus mengatasi masalah lingkungan di Sungai Cisadane! Iterceptor tersebut dinamakan “Neon Moon II.

Pemberian kapal pembersih ini merupakan bentuk kepedulian Coldplay terhadap lingkungan terutama sampah plastik yang sangat mengganggu ekosistem lingkungan.

Sampah plastik menjadi salah satu masalah besar terkait lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan kepedulian Coldplay tersebut membuat netizen Indonesia bangga dan mereka ramai-ramai mengucapkan terima kasih. Selain itu, banyak juga yang memberikan apresiasi terhadap aksi Coldplay tersebut.