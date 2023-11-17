Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Coldplay Donasi Kapal Pembersih Sampah Sungai Cisadane

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |15:10 WIB
Coldplay Donasi Kapal Pembersih Sampah Sungai Cisadane
Coldplay donasikan kapal pengangkut sampah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Coldplay sukses menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu 15 November 2023. Usai konser, grup band asal Inggris tersebut memberikan kabar baik yang membanggakan.

Coldplay mendonasikan sebuah kapal untuk membersihkan sampah di area perairan khususnya untuk mengatasi masalah lingkungan di area Sungai Cisadane.

Dilansir dari akun resmi instagram @idwantscoldplay dikutip Jumat (17/11/2023), Coldplay mendonasikan sebuah kapal pembersih sampah (Interceptor) bekerja sama dengan The Ocean Clean Up yang akan fokus mengatasi masalah lingkungan di Sungai Cisadane! Iterceptor tersebut dinamakan “Neon Moon II.

Pemberian kapal pembersih ini merupakan bentuk kepedulian Coldplay terhadap lingkungan terutama sampah plastik yang sangat mengganggu ekosistem lingkungan.

Sampah plastik menjadi salah satu masalah besar terkait lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan kepedulian Coldplay tersebut membuat netizen Indonesia bangga dan mereka ramai-ramai mengucapkan terima kasih. Selain itu, banyak juga yang memberikan apresiasi terhadap aksi Coldplay tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139316/ahy-A2zU_large.jpg
AHY: Sampah di Bantargebang Sudah Menggunung Setinggi 16 Lantai Gedung Perkantoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/320/3129989/sampah_plastik-gaEo_large.png
Arahan Erick Thohir Kurangi Emisi Karbon 10,2 Ton Lewat Reverse Vending Machine, Begini Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124382/sampah-P1E8_large.jpg
Ini 3 Jurus Selesaikan Masalah Sampah di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/320/3104146/sampah_plastik-1qoK_large.png
3 Fakta Indonesia Bebas Sampah Plastik pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/455/3085616/sampah-ternyata-punya-nilai-ekonomi-menggiurkan-jangan-asal-dibuang-4FLXTyY9Yw.png
Sampah Ternyata Punya Nilai Ekonomi Menggiurkan, Jangan Asal Dibuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/320/3002699/industri-petrokimia-sepakat-atasi-masalah-sampah-plastik-di-ri-NuUTCwFvcL.jpg
Industri Petrokimia Sepakat Atasi Masalah Sampah Plastik di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement