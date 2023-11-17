Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Miliar Hijab Laku Keras di Indonesia tapi Produk Lokalnya Hanya 25%

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:40 WIB
1 Miliar Hijab Laku Keras di Indonesia tapi Produk Lokalnya Hanya 25%
Produk hijab di RI tembus 1 miliar penjualan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Penjualan produk pakaian muslimah berupa hijab di Indonesia mencapai 1,06 miliar pcs pada 2022. Sayangnya penjualan masih di dominasi oleh produk impor.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana mengatakan produk hijab lokal yang terjual hanya memiliki porsi 25% dari total penjualan.

 BACA JUGA:

"Dari sejumlah itu, hanya 25% produk dalam negeri. miris kan?" ucap Temmy dalam acara diskusi media di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Padahal menurutnya Indonesia bisa membuat produk hijab sendiri, tapi pada kenyataan pasar masih dikuasai produk impor.

"Faktanya banyak produk luar yang masuk ke kita dan itu free flow banget, masuknya (dengan harga) Rp5.000-Rp10.000 hijab, sementara rata-rata harga pokok produksi hijab paling murah Rp15.000," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/455/3186879/maman-IOxN_large.jpg
Purbaya Tolak Thrifting, Menteri UMKM: Pedagang Harus Berjalan Ekonominya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253/mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186077/untar-lasA_large.jpg
UMKM Kian Kompetitif di Era Digital, Produsen Besar Hadapi Tantangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186023/mnc_fest-Cvaz_large.jpg
Masyarakat Antusias Sambut Bazar UMKM MNC Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/455/3186017/mnc_fest-Dej2_large.jpg
MNC Fest 2025, UMKM Sebut Jadi Ajang Tingkatkan Pendapatan dan Perluas Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/455/3185876/umkm-WJLz_large.jpg
Sulap Limbah Kayu Raup Rp1,5 Miliar, UMKM Ini Raih Peluang di Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement