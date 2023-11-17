Tak Mau Takedown Akun Penjual Baju Bekas Impor, Teten Panggil Bos Instagram

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berencana untuk memanggil CEO Meta Asia Pasifik karena Instagram masih belum menutup akun penjual baju bekas impor di platformnya.

Sebelumnya KemenkopUKM pernah bertemu dengan tim Instagram untuk meminta memblokir akun penjual baju bekas impor. Namun Instagram merasa kalau mereka hanya sebatas platform dan tidak punya tanggung jawab terkait hal tersebut, Instagram akan melakukan pemblokiran hanya jika ada pelaporan.

"Kita mungkin mau manggil CEO-nya ya, yang lebih tinggi lagi. Karena ini kan masalah kita punya regulasi, kita punya undang-undang, produk-produk itu ilegal, kita sudah minta di takedown tapi ya jawabannya seperti itu," kata Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kementetian Koperasi dan UKM, Temmy Satya Permana saat ditemui di kantornya, Jumat (17/11/2023).

Dia menegaskan, seharusnya platform tahu akan regulasi yang seperti ini dan patuh dengan regulasi tersebut.

"Kalau dia jualan narkoba, gimana? Kan ilegal juga itu, apakah IG akan mendiamkan ada orang jualan narkoba di platformnya? kan nggak," tuturnya.