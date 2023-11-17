Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Presiden Peru, Jokowi Minta Percepat Perjanjian Perdagangan Bebas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:57 WIB
Bertemu Presiden Peru, Jokowi Minta Percepat Perjanjian Perdagangan Bebas
Presiden Jokowi Bertemu Presiden Peru (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Moscone Center, San Fransisco, Amerika Serikat, pada Kamis, 16 November 2023 kemarin.

Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung keketuaan Peru dalam APEC 2024.

“Senang dapat bertemu untuk pertama kali dan selamat atas keketuaan Peru pada APEC 2024, serta Presidensi Pro Tempore Peru pada Aliansi Pasifik, Indonesia siap mendukung keketuaan Peru di APEC tahun depan,” kata Jokowi, Jumat (17/11/2023).

Jokowi juga menuturkan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan Peru dalam lima tahun terakhir menunjukan progres yang baik. Oleh karenanya, Jokowi meminta dukungan Presiden Peru untuk pembentukan perjanjian perdagangan bebas agar dapat segera diselesaikan.

“Saya harap perundingan pertama dapat selesai paling lambat akhir 2024 sehingga dapat diumumkan di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi APEC 2024 di Peru,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
