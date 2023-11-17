Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Bersihkan Nama akibat Gagal Bayar Pinjol

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |07:12 WIB
Cara Bersihkan Nama akibat Gagal Bayar Pinjol
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketahui cara bersihkan nama akibat gagal bayar pinjol (pinjaman online). Saat ini beberapa nasabah yang tidak bisa membayar pinjamannya pada perusahan pinjol akan masuk daftar hitam atau blacklist. Hingga mendapatkan teror penagih utang atau dikenal debt collector.

Jika Anda masuk dalam daftar hitam nantinya akan kesulitan dalam mengajukan kredit rumah ataupun pinjaman lain untuk kebutuhan hidup. Apalagi, gagal bayar ini sering dilakukan oleh nasabah yang belum melunasi pinjamannya.

Lantas bagaimana cara bersihkan nama akibat gagal bayar pinjol? Ternyata Anda harus mmelunasi semua utang lainnya dari pinjol.

Satu-satunya jalan untuk membersihkan nama di BI Checking atau pemutihan BI Checking adalah dengan membayar semua utang terhadap pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini caranya untuk memberishkan nama akibat gagal bayar pinjol? 

1. Cicilan kredit atau utang yang tertunggak segera dilunasi. Sebab di bank manapun Anda mengajukan kredit, dijamin tak akan mendapat persetujuan jika skor atau kualitas catatan kredit Anda masih buruk.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184800//pinjol-Tt7I_large.jpg
Polisi Ciduk Sindikat Pinjol Ilegal, Modus Ancam Sebarkan Foto Bugil Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838//pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771//ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684//ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement