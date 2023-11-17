Cara Bersihkan Nama akibat Gagal Bayar Pinjol

JAKARTA - Ketahui cara bersihkan nama akibat gagal bayar pinjol (pinjaman online). Saat ini beberapa nasabah yang tidak bisa membayar pinjamannya pada perusahan pinjol akan masuk daftar hitam atau blacklist. Hingga mendapatkan teror penagih utang atau dikenal debt collector.

Jika Anda masuk dalam daftar hitam nantinya akan kesulitan dalam mengajukan kredit rumah ataupun pinjaman lain untuk kebutuhan hidup. Apalagi, gagal bayar ini sering dilakukan oleh nasabah yang belum melunasi pinjamannya.

Lantas bagaimana cara bersihkan nama akibat gagal bayar pinjol? Ternyata Anda harus mmelunasi semua utang lainnya dari pinjol.

Satu-satunya jalan untuk membersihkan nama di BI Checking atau pemutihan BI Checking adalah dengan membayar semua utang terhadap pihak bank atau lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini caranya untuk memberishkan nama akibat gagal bayar pinjol?

1. Cicilan kredit atau utang yang tertunggak segera dilunasi. Sebab di bank manapun Anda mengajukan kredit, dijamin tak akan mendapat persetujuan jika skor atau kualitas catatan kredit Anda masih buruk.